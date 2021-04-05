Пентагон назвал Арктику зоной повышенной конкуренции с Россией

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Министерство обороны США пристально наблюдает за действиями российской стороны в Арктическом регионе, поскольку считает его зоной повышенной конкуренции. Об этом в понедельник, 5 апреля, объявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Отвечая на вопрос о присутствии России в Арктике, представитель американского оборонного ведомства назвал очевидным то, что США пристально наблюдают за ее действиями. Однако раскрыть детали Кирби отказался.

При этом Кирби заявил, что «никто не хочет милитаризации Арктического региона», поскольку он «играет важную с тактической точки зрения роль в американской системе обороны».

— Мы следим за ситуацией, и, как я говорил ранее, с точки зрения национальной безопасности у нас есть в этом регионе интересы, которые мы должны защищать, — цитирует пресс-секретаря Пентагона ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу якобы агрессивных действий России. Он, в частности, отметил наращивание военной мощи России от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики.

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