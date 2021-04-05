Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пентагон назвал Арктику зоной повышенной конкуренции с Россией
Фото: defense.gov/Lisa Ferdinando, DOD

Пентагон назвал Арктику зоной повышенной конкуренции с Россией

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Министерство обороны США пристально наблюдает за действиями российской стороны в Арктическом регионе, поскольку считает его зоной повышенной конкуренции. Об этом в понедельник, 5 апреля, объявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Отвечая на вопрос о присутствии России в Арктике, представитель американского оборонного ведомства назвал очевидным то, что США пристально наблюдают за ее действиями. Однако раскрыть детали Кирби отказался.

При этом Кирби заявил, что «никто не хочет милитаризации Арктического региона», поскольку он «играет важную с тактической точки зрения роль в американской системе обороны».

— Мы следим за ситуацией, и, как я говорил ранее, с точки зрения национальной безопасности у нас есть в этом регионе интересы, которые мы должны защищать, — цитирует пресс-секретаря Пентагона ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу якобы агрессивных действий России. Он, в частности, отметил наращивание военной мощи России от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики.

Читайте также: Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-160 над Арктикой

АрктикаПентагонРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в