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Более 15 километров кабельных линий обновят в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 15 километров кабельных линий обновят в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, Даниловский район Карта всех событий

Около 15,3 километра городских кабельных линий планируют заменить в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Кабельные линии обновят в центре Москвы, а также на юге, востоке, юго-востоке и юго-западе столицы. Проекты планировок уже одобрили в Градостроительно-земельной комиссии столицы.

Кабельную линию 110 киловатт «Павелецкая-Таганская I, II» протяженностью 1,4 километра обновят Южнопортовом, Даниловском и Таганском районах. Специалисты также заменят кабельную линию 110 киловатт ПС «Баскаково-Косино I, II» протяженностью 0,7 километра и кабельную линию 110 киловатт «Метростроевская-Стромынка № 1, 2» протяженностью 0,8 километра.

В южной части города реконструируют кабельные линии 110 киловатт «Дубровская-Карачарово I, II», «Чагино-Чухлинка I, II» и «ТЭЦ-20-Москворецкая I, II», пишет агентство городских новостей «Москва».

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