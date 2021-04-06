Москвичи смогут оставить сообщения о работе летних веранд на портале «Наш город»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичи смогут оставить сообщения о работе летних веранд кафе и ресторанов на портале «Наш город». Уточняется, что написать заявление можно будет и через приложение «Наш город».

На портале можно будет ознакомиться с площадью, названием и другими характеристиками летних кафе. Жители столицы смогут написать через сервис о том, что веранда мешает добираться до остановок общественного транспорта или подземных переходов.

— Пользователям доступны следующие темы: «Нарушение периода размещения летних кафе», «Нарушение требований к размещению летних кафе» и «Незаконное размещение летних кафе». В ближайшее время эти темы откроются и для жителей ТиНАО. Благодаря бдительности москвичей с помощью портала «Наш город» ранее удалось устранить 1542 нарушения, связанных с работой летних кафе, — пояснил заместитель руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Илья Демин.

По его словам, больше всего нарушений выявили и решили в центре Москвы. Уточняется, что за соблюдением правил работы летних веранд следит специальная государственная инспекция.

— Мы уже видим активную подготовку рестораторов к открытию веранд и ожидаем некоторое увеличение числа летних кафе по сравнению с прошлым годом. Важным преимуществом для предпринимателей, задействованных в сфере общественного питания, является бесплатное предоставление городом земельных участков под летние веранды, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Летние веранды открылись в Москве с 1 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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