Музей Победы посвятит цикл открытых уроков Дню космонавтики

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет цикл открытых уроков, посвященных Дню космонавтики, в рамках программы «Школьный музей Победы».

Первый урок «Красная книга на борту МКС» во вторник, 6 апреля, проведут преподаватели московской школы № 504 в экспозиции своего музея «Покорение космоса – победа страны».

Участников ждет встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Александром Лазуткиным. Он расскажет о том, как пришел в профессию, а также об участии в 1997 году в 23-й международной космической экспедиции, которая считается одной из самых экстремальных за всю историю человечества: экспедиция была занесена в Книгу рекордов Гиннесса по количеству нештатных ситуаций, произошедших тогда на орбите.

Открытый урок с Александром Лазуткиным начнется в 15:00.

Ранее стало известно, что в Музее Победы отметят День российской анимации. ости музея смогут попробовать себя в ролях режиссера и художника-аниматора и создать свой маленький шедевр на специальных мультстанках.

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