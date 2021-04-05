Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы посвятит цикл открытых уроков Дню космонавтики
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы посвятит цикл открытых уроков Дню космонавтики

Татьяна Плотникова

Афиша
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет цикл открытых уроков, посвященных Дню космонавтики, в рамках программы «Школьный музей Победы».

Первый урок «Красная книга на борту МКС» во вторник, 6 апреля, проведут преподаватели московской школы № 504 в экспозиции своего музея «Покорение космоса – победа страны».

Участников ждет встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Александром Лазуткиным. Он расскажет о том, как пришел в профессию, а также об участии в 1997 году в 23-й международной космической экспедиции, которая считается одной из самых экстремальных за всю историю человечества: экспедиция была занесена в Книгу рекордов Гиннесса по количеству нештатных ситуаций, произошедших тогда на орбите.

Открытый урок с Александром Лазуткиным начнется в 15:00.

Ранее стало известно, что в Музее Победы отметят День российской анимации. ости музея смогут попробовать себя в ролях режиссера и художника-аниматора и создать свой маленький шедевр на специальных мультстанках.

Читайте также: Музей Победы проведет всероссийскую онлайн-встречу о роли школьных музеев

открытые урокимузей ПобедыМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в