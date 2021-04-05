Музей Победы проведет всероссийскую онлайн-встречу о роли школьных музеев 

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В понедельник, 5 апреля, Музей Победы проведет виртуальную встречу на тему «Роль школьных музеев в развитии проектно-исследовательской деятельности школьников и студентов». Она состоится на платформе Zoom.

Спикерами на интернет-встрече станут руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, руководитель Ресурсного центра взаимодействия общеобразовательных организаций города Железногорск Курской области Юрий Ливенцев, замдиректора по воспитательной работе средней школы № 3 имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновичагорода Аткарск Саратовской области Марина Лунева, руководитель выставочного зала «Память говорит» школы № 499 Пушкинского района города Санкт-Петербург Марина Шубелева, руководитель музея средней школы № 3 города Бежецк Тверской области Наталья Бирюкова и другие сотрудники школьных музеев.

Участники встречи поделятся своим опытом и расскажут, как школьные музеи и их архивы помогают школьникам заниматься собственными проектами и исследованиями. На встрече также обсудят перспективы развития школьных музеев, межрегиональное сотрудничество и краеведческие исследования.

Сессия начнется в 16:00. К ней смогут присоединиться все желающие. На YouTube-канале Музея Победы будет проходить онлайн-трансляция встречи. Зрители смогут задавать вопросы.

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