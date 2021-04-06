Роспотребнадзор создал методические рекомендации по защите от птичьего гриппа
Роспотребнадзор уже разработал специальные методические рекомендации для защиты людей от птичьего гриппа A(H5N8). Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 6 апреля.
Ранее вирус смог преодолеть межвидовой барьер и перейти к человеку. ГНЦ ВБ «Вектор» приступил к созданию прототипа тест-системы для обнаружения нового патогена, сказала Анна Попова.
— То, что нашим ученым удалось увидеть угрозу до ее реализации, а нашей системе надзора найти патоген и провести все мероприятия, чтобы люди не заболели, это очень важно. Риск пока еще потенциальный, — сказала глава Роспотребнадзора «Известиям».
Она отметила, что разработка тест-систем, вакцин, усиление мер защиты людей помогут избежать последствий распространения птичьего гриппа.
Анна Попова добавила, что новый штамм птичьего гриппа со временем может стать опасным.
Читайте также: Новую вспышку птичьего гриппа выявили на ферме в Японии