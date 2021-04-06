Роспотребнадзор создал методические рекомендации по защите от птичьего гриппа

Фото: roscongress/Анна Горбань

Роспотребнадзор уже разработал специальные методические рекомендации для защиты людей от птичьего гриппа A(H5N8). Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 6 апреля.

Ранее вирус смог преодолеть межвидовой барьер и перейти к человеку. ГНЦ ВБ «Вектор» приступил к созданию прототипа тест-системы для обнаружения нового патогена, сказала Анна Попова.

— То, что нашим ученым удалось увидеть угрозу до ее реализации, а нашей системе надзора найти патоген и провести все мероприятия, чтобы люди не заболели, это очень важно. Риск пока еще потенциальный, — сказала глава Роспотребнадзора «Известиям».

Она отметила, что разработка тест-систем, вакцин, усиление мер защиты людей помогут избежать последствий распространения птичьего гриппа.

Анна Попова добавила, что новый штамм птичьего гриппа со временем может стать опасным.

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