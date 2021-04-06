Москвичи оформили 6119 прав на машино-места в феврале

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В феврале 2021 года в Москве зарегистрировали 6119 прав на парковочные места, что на 105 процентов больше, чем в январе. Об этом рассказали в Росреестре Москвы.

Уточняется, что в январе 2021 года москвичи оформили 2982 права на машино-места.

— В феврале количество зарегистрированных в Москве машино-мест превысило показатели рекордного декабря, когда было оформлено чуть больше шести тысяч прав. Всего по результатам прошедшего года Управлением внесено в реестр 40,3 тысячи таких записей, — пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В ведомстве напомнили, что для изменения статуса объекта с «нежилого помещения» на «машино-место» владелец должен обратиться в центр госуслуг, написать специальное заявление и приложить документы, которые будут подтверждать, что объект является парковочным местом.

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