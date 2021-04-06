Таксист прострелил ухо мужчине в ходе конфликта в центре Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 42 Карта всех событий

Таксист ранил москвича из огнестрельного оружия в ходе конфликта в центре Москвы. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел по адресу Золоторожский Вал, дом 42. Двое мужчин поссорились с водителем такси ночью в понедельник, 5 апреля. В ходе конфликта таксист выстрелил из огнестрельного оружия, ранив в ухо одного из мужчин.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

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