Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Таксист прострелил ухо мужчине в ходе конфликта в центре Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Таксист прострелил ухо мужчине в ходе конфликта в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 42 Карта всех событий

Таксист ранил москвича из огнестрельного оружия в ходе конфликта в центре Москвы. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел по адресу Золоторожский Вал, дом 42. Двое мужчин поссорились с водителем такси ночью в понедельник, 5 апреля. В ходе конфликта таксист выстрелил из огнестрельного оружия, ранив в ухо одного из мужчин.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Читайте также: Дело возбудили после ограбления мужчины в бизнес-центре на востоке Москвы

машиныраненияпострадавший
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в