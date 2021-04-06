Дело возбудили после ограбления мужчины в бизнес-центре на востоке Москвы
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчину ограбили в бизнес-центре на востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве во вторник, 6 апреля.
Инцидент произошел 5 апреля в фойе бизнес-центра на Семеновской площади, дом 7. Четверо неизвестных в медицинских масках похитили у мужчины сумку с тремя миллионами рублей и скрылись на автомобиле марки Ford.
Полиция устанавливает личности злоумышленников, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось о том, что на юго-востоке столицы загорелся завод.
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