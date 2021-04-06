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Мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета на севере Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 19А Карта всех событий

Правоохранительные органы проводят проверку после стрельбы из газового пистолета на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве во вторник, 6 апреля.

Инцидент произошел вечером 5 апреля по адресу Бескудниковский бульвар, дом 19А, в помещении бокса для ремонта машин на подземной парковке. Отмечается, что неизвестный угрожал потерпевшему газовым пистолетом, а затем выстрелил ему в лицо. После этого злоумышленник заставил потерпевшего перевести на банковский счет сумму в 350 тысяч рублей, а затем скрылся на автомобиле марки Lexus.

Потерпевший не обращался за медицинской помощью. Полиция проводит проверку случившегося, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно о том, что в квартире на юге Москвы нашли тело пенсионерки.

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