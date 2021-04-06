Мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета на севере Москвы

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Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 19А Карта всех событий

Правоохранительные органы проводят проверку после стрельбы из газового пистолета на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве во вторник, 6 апреля.

Инцидент произошел вечером 5 апреля по адресу Бескудниковский бульвар, дом 19А, в помещении бокса для ремонта машин на подземной парковке. Отмечается, что неизвестный угрожал потерпевшему газовым пистолетом, а затем выстрелил ему в лицо. После этого злоумышленник заставил потерпевшего перевести на банковский счет сумму в 350 тысяч рублей, а затем скрылся на автомобиле марки Lexus.

Потерпевший не обращался за медицинской помощью. Полиция проводит проверку случившегося, отметили в пресс-службе ведомства.

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