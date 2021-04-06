Музей «Садовое кольцо» пригласил на «Чаепитие в Мещанской слободе»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Садовое кольцо» открыл выставку «Чаепитие в Мещанской слободе». Экспозиция работает до 30 июня, сообщается на сайте музея.

На сегодняшний день москвичи гораздо больше знают о чайной китайской церемонии, чем о традициях «Мещанской слободы». Восполнить этот пробел в знаниях можно с помощью выставки, где наглядно расскажут и покажут, как пили чай жители слободы, как накрывали столы и проводили время, в какие чайные ходили, сорта какого чая любили.

Посетители узнают историю двух знаменитых купцов — чаеторговца Перлова и фарфорозаводчика Кузнецова, которые жили в центре слободы — на Первой Мещанской улице.

Читайте также: Выставка «Лида Борелли — актриса театра и кино» открылась в Музее кино