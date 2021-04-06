Проекторы за 400 тысяч рублей украли из машины курьера в центре Москвы

Фото: exp.mos.ru

Россия, Москва, 1-й Добрынинский переулок, 4/2 Карта всех событий

Из машины курьера в центре Москвы украли проекторы за 400 тысяч рублей. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в ГУ МВД по столице.

Курьер оставил свой автомобиль в 1-м Добрынинском переулке возле первого строения дома 3/5. Злоумышленник проник в машину, повредив замок автомобиля. Неизвестный похитил из салона коробку с капсулами кофе и коробку, в которой находились два проектора. Стоимость оборудования оценивается в 400 тысяч рублей.

По факту произошедшего проводится проверка.

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