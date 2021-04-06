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Шесть автомобилей столкнулись на Калужском шоссе
Фото: АГН Москва

Шесть автомобилей столкнулись на Калужском шоссе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 23-й километр Карта всех событий

Авария с участием шести легковых автомобилей произошла на Калужском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Машины столкнулись утром во вторник, 6 апреля, на 23-м километре Калужского шоссе. Из-за инцидента перекрыто три полосы дороги в сторону Москвы.

Уточняется, что в результате аварии произошел разлив топлива. Зажатых автомобилей нет, добавил собеседник «ВМ».

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