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Диетолог объяснила, как распознать дефицит витаминов в организме
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснила, как распознать дефицит витаминов в организме

Анастасия Колоскова

Здоровье

Диетолог и нутрициолог Инна Кононенко перечислила витамины, которых чаще всего не хватает человеку, и объяснила, как организм сигнализирует об их дефиците.

Пальму лидерства в этом списке специалист отдала витамину D, который относится к разряду стероидных гормонов. По словам диетолога, в настоящее врем открыто множество полезных свойств вещества, которое ранее использовалось лишь для профилактики рахита.

Так, витамин D является иммуномодулятором, к тому же он помогает в защите от онкологических заболеваний.

Специалист назвала интересный способ, который позволяет определить дефицит витамина D. Он получил название «Поза журавля». Для этого человеку нужно встать на одну ногу, раздвинуть руки и закрыть глаза. Если он сможет простоять таким образом 30 секунд, то недостатка витамина D он не испытывает.

— Если вы не смогли выдержать эти 30 секунд, значит есть большая вероятность дефицита витамина D. Это связано с тем, что витамин D регулирует еще координацию нашего движения и мышечный тонус. Именно поэтому многие люди, имеющие дефицит витамина D, могут быть склонны к падениям, — цитирует нутрициолога «Пятый канал».

Также Кононенко объяснила, по каким признакам можно определить недостаток витамина С, который также является иммуномодулятором. На это указывает кровоточивость десен во время чистки зубов, а также появление синяков после минимальных ударов.

Диетолог отметила, что витамин А благотворно влияет на размножение клеток иммунной системы и на восстановление кожных покровов и слизистой при повреждении.

На дефицит этого вещества указывает появление фурункулов на теле. Недостаток витамина может привести к нарушению функции желчного пузыря и скоплению камней в нем.

Помимо этого, специалист обратила внимание, чтодефицит витамина А способствует слущиванию клеток почек, из-за чего почечная фильтрация может нарушаться. Кроме этого, о недостатке витамина сигнализирует ухудшение зрения, особенно в темноте, подвела итог медик.

Читайте также: Диетолог пояснила, какой вред витамины могут наносить организму

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