Рябков заявил, что Россия не намерена давать США дополнительные разъяснения по Украине

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Москва не намерена давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине, Америка должна довольствоваться теми, что были даны неделей ранее. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 6 апреля.

Такой комментарий он дал в ответ на заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон попросил Москву разъяснить сообщения о провокациях на востоке Украины.

— Конкретно по этой ситуации могу сказать, что мы на прошлой неделе дали пояснения американской стороне, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы российского МИД добавил, что России нечего добавить к тем сообщениям, что посылались неделей ранее. Сергей Рябков добавил, что Москва не будет вести диалог «в той тональности», что навязывает Вашингтон.

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