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Рябков заявил, что Россия не намерена давать США дополнительные разъяснения по Украине
Фото: Пресс-служба Госдумы

Рябков заявил, что Россия не намерена давать США дополнительные разъяснения по Украине

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Москва не намерена давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине, Америка должна довольствоваться теми, что были даны неделей ранее. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 6 апреля.

Такой комментарий он дал в ответ на заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон попросил Москву разъяснить сообщения о провокациях на востоке Украины.

— Конкретно по этой ситуации могу сказать, что мы на прошлой неделе дали пояснения американской стороне, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы российского МИД добавил, что России нечего добавить к тем сообщениям, что посылались неделей ранее. Сергей Рябков добавил, что Москва не будет вести диалог «в той тональности», что навязывает Вашингтон.

Читайте также: РФ предупредила США о последствиях провокационных действий Киева в Донбассе

Сергей РябковСШАМИД РФ
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