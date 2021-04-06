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Ургант высмеял «голую» фотосессию девушек в Дубае
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ургант высмеял «голую» фотосессию девушек в Дубае

Виктория Федотова

В мире

Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял «голую» фотосессию в Дубае, где четыре десятка девушек попали в объективы фотокамер и вызвали скандал в мусульманской стране. Перед этим Ургант сообщил, что солнце убивает коронавирус за 15–20 минут, и объяснил действия девушек такой «профилактикой».

— Сорок девушек на балконе гостиницы позируют абсолютно голыми. Моделей задержали, девушки прочитали исследования и вышли убивать коронавирус, — заявил Ургант.

Он пошутил, что «Тимати переодевался для нового эпизода шоу «Холостяк» и попросил девушек выйти». Вместе с соведущим Митей Хрусталевым Ургант обсудил, кто мог фотографировать девушек.

— Один из Telegram-каналов утверждает, что девушек снимал россиянин Алексей К. Кто это? Алексей Кортнев? Ты имеешь в виду, что несчастный случай какой-то произошел? А может, это председатель счетной палаты Алексей Кудрин? Не будем забывать, что девушки тщательно подсчитаны! — пошутил телеведущий.

Видео опубликовано на YouTube.

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