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Иван Ургант вернулся в студию после коронавируса
Фото: instagram.com/egorkreed

Иван Ургант вернулся в студию после коронавируса

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущий и актер Иван Ургант вернулся к студийным съемкам после перенесенной коронавирусной инфекции. Вечером понедельника, 5 апреля, телешоу «Вечерний Ургант» вышло в обычном режиме.

В первом после выхода Урганта с больничного выпуске гостями стали лыжник Александр Большунов и актеры Вячеслав Разбегаев и Наталия Антонова. Сам телеведущий предстал перед зрителями в белом костюме и шляпе, а также с тростью. Появление Урганта сопровождал цыганский хор.

Комментируя состояние своего здоровья, Ургант рассказал, что его «пугали последствиями», однако единственным побочным эффектом стало то, что теперь он напуган.

Напомним, 22 марта Иван Ургант сообщил, что у него выявили COVID-19. В связи с этим он принял решение самоизолироваться дома, а свое вечернее телешоу вел дистанционно.

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