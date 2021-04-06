Иван Ургант вернулся в студию после коронавируса
Телеведущий и актер Иван Ургант вернулся к студийным съемкам после перенесенной коронавирусной инфекции. Вечером понедельника, 5 апреля, телешоу «Вечерний Ургант» вышло в обычном режиме.
В первом после выхода Урганта с больничного выпуске гостями стали лыжник Александр Большунов и актеры Вячеслав Разбегаев и Наталия Антонова. Сам телеведущий предстал перед зрителями в белом костюме и шляпе, а также с тростью. Появление Урганта сопровождал цыганский хор.
Ваня вернулся!!!🥳— Миха Якубенко (@yakubenko_m) April 5, 2021
Здоров, красив и прекрасен!#ВечернийУргант pic.twitter.com/CrzZwx3QnQ
Комментируя состояние своего здоровья, Ургант рассказал, что его «пугали последствиями», однако единственным побочным эффектом стало то, что теперь он напуган.
Напомним, 22 марта Иван Ургант сообщил, что у него выявили COVID-19. В связи с этим он принял решение самоизолироваться дома, а свое вечернее телешоу вел дистанционно.
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