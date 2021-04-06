Фото: NASA / Bill Ingalls

Американский предприниматель Илон Маск за сутки стал богаче на шесть миллиардов долларов. Такую солидную прибавку обеспечил ему рост акций производителя электромобилей Tesla. На это указывают данные рейтинга Forbes Real-Time, обновляемые в реальном времени.

К росту акций привело то, что компания Tesla опубликовала 2 апреля отчет о производстве и поставке электромобилей, согласно которому за три месяца текущего года было выпущено более 180 тысяч электрокаров и поставлено клиентам более 184 тысяч машин.

На данный момент капитал основателя компании оценивается в 169,8 миллиарда долларов. Илон Маск уступает лишь основателю Amazon Джеффу Безосу, состояние которого составляет 188,6 миллиарда долларов.

Уточняется, что основная часть состояния американского миллиардера приходится на пакет в Tesla, где он является владельцем 21 процента акций.

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