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Илон Маск летом может посетить конференцию в Санкт-Петербурге
Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Илон Маск летом может посетить конференцию в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Общество

Приглашение посетить Международную конференцию по исследованию космического пространства GLEX 2021, которая пройдет летом в Санкт-Петербурге, получил американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. Об этом сообщил исполнительный директор Международной астронавтической федерации (МАФ) Кристиан Файхтингер.

— Приглашение Илону Маску мы отправили. Он, кстати, дважды был на наших конференциях. Надеюсь, и на этот раз приедет, — рассказал Кристиан Файхтингер.

В свою очередь президент МАФ Паскаль Эренфройнд пояснил, что в программу крупного мероприятия войдут обсуждения на тему успехов Китая, Соединенных Штатов и ОАЭ, космического и лунного исследований, пользы, которую может получить человечество. Также во время конференции вспомнят годовщину полета Юрия Гагарина в космос.

Россия впервые принимает эту Международную конференцию, отмечают «Невские новости». Организаторами ее являются госкорпорация «Роскосмос» и МАФ.

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Санкт-ПетербургИлон МаскМеждународная конференция
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