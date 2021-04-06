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Продавщица выжила после нападения грабителя благодаря своему кулону
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продавщица выжила после нападения грабителя благодаря своему кулону

Анастасия Волоснова

Происшествия

Продавщица выжила после нападения грабителя, так как пуля отскочила от кулона на ее шее. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в городском округе Клин на улице Карла Маркса. Злоумышленник в маске и капюшоне зашел в магазин и начал угрожать продавщице пистолетом. Мужчина выстрелил в женщину, но попал в кулон на ее шее.

— Пуля попала в кулон потерпевшей, висевший у нее на шее, и отскочила. После этого правонарушитель схватил деньги и скрылся, — сказала Петрова.

Полиция задержала подозреваемого в грабеже 29-летнего ранее судимого мужчину. Он заявил, что потратил украденные деньги. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

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