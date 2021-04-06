Продавщица выжила после нападения грабителя благодаря своему кулону

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продавщица выжила после нападения грабителя, так как пуля отскочила от кулона на ее шее. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в городском округе Клин на улице Карла Маркса. Злоумышленник в маске и капюшоне зашел в магазин и начал угрожать продавщице пистолетом. Мужчина выстрелил в женщину, но попал в кулон на ее шее.

— Пуля попала в кулон потерпевшей, висевший у нее на шее, и отскочила. После этого правонарушитель схватил деньги и скрылся, — сказала Петрова.

Полиция задержала подозреваемого в грабеже 29-летнего ранее судимого мужчину. Он заявил, что потратил украденные деньги. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

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