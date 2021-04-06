«Эксбиционизм»: Садальский и Вертинская осудили коллег за рассказы о личной жизни

Фото: Youtube / Стас Садальский

Актер Станислав Садальский поддержал коллегу Анастасию Вертинскую, которая осудила коллег за обнародование личной жизни и появление в ток-шоу.

— Настя сказала, что не хочет смотреть на артистов, которые ходят по ток-шоу, рассказывают, с кем они спали, это противно. На самом деле, сколько и от кого ты сделала абортов нужно произносить в церкви, а не в студии. Но сейчас за деньги можно все. Раньше был «мемуарный эксгибиционизм», а потом это пошло в массы, — заявил Садальский.

Он назвал Вертинскую удивительной женщиной и добавил, что в театральном институте их учили, что нужно обсуждать только творческие моменты, а о личной жизни лучше молчать.

Садальский призвал коллег удивлять людей своими работами.

Видео опубликовано на YouTube.

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