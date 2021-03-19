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Садальский рассказал подробности личной жизни Лядовой
Фото: Youtube / Стас Садальский

Садальский рассказал подробности личной жизни Лядовой

Кирилл Николаев

Звезды

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова пять раз выходила замуж. Об этом сообщил актер Стас Садальский в своем YouTube-канале.

По его словам, последний муж Лядовой был на 17 лет моложе. Садальский вспомнил, как Лядова принимала участие в автопробеге, посвященному Дню Победы. Артистка сама вела ретро-машину. До последних дней жизни Лядова выходила на сцену и аккомпанировала себе без микрофона. Она обожала все новое.

Также Садальский вспомнил, как вместе с Лядовой сажал березы в Крылатском. Каждому дереву давалось имя. По словам Садальского, в настоящее время на этом месте уже должен быть березовый лес.

Садальский отметил, что похороны Лядовой в Москве обернулись скандалом. Светская львица Алена Кравец рассуждала о наследстве и стоимости гроба за 500 тысяч рублей.

— Ну скажите, Лядова не достойна? Люля — легендарный композитор, у нее более 800 песен и произведений...Артистов великих не бывает. Бывают великие композиторы, великие художники, великие писатели. И Люся — великая, — заявил Садальский.

Он напомнил, что ее «маленькие шедевры» исполняли Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль и многие другие.

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в столичной больнице 10 марта на 96-м году жизни. У нее был диагностирован коронавирус.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске, в семье солиста оперного театра и дирижера. Она окончила Свердловскую консерваторию. Песни композитора исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Гелена Великанова и другие музыканты. Сама Лядова пела на сцене вместе с Ниной Пантелеевой. Кроме того, артистка работала художником-постановщиком в «Союзмультфильме».

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Станислав Садальскийартисткаличная жизнь
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