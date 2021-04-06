Расходы Подмосковья увеличат более чем на 53 миллиарда рублей на 2021 год

Фото: Pixabay

Расходы Московской области на 2021 год будут увеличены более чем на 53 миллиарда рублей. Об этом сообщил пресс-центр Московской областной думы.

— Необходимо уточнить параметры документа, так как нужно учитывать поступления дополнительных доходов, а также перераспределить средства на мероприятия, проведение которых находится в приоритете, — объяснил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Таким образом, расходы будут увеличены на 53,1 миллиарда рублей, а доходная часть — на 38,1 миллиарда рублей. Власти области собираются направить денежные средства на строительство социальных объектов и дорог, завершение долгостроев и благоустройство дворов. В приоритете находится и сфера здравоохранения. Отдельный блок составляет финансирование мероприятий, относящихся к борьбе с распространением коронавируса, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Игоря Брынцалова, почти 5,7 миллиарда рублей будут направлены на выплаты медицинским работникам, ежедневно работающим в инфекционных отделениях. Средства индивидуальной защиты для них обойдутся еще в 35 миллионов рублей. А на закупку лекарств для пациентов, проходящих лечение на дому, власти выделят более 61 миллиона рублей.

Читайте также: Назван срок завершения строительства тоннеля под платформой Поварово