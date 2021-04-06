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Расходы Подмосковья увеличат более чем на 53 миллиарда рублей на 2021 год
Фото: Pixabay

Расходы Подмосковья увеличат более чем на 53 миллиарда рублей на 2021 год

Елена Фролова

Общество

Расходы Московской области на 2021 год будут увеличены более чем на 53 миллиарда рублей. Об этом сообщил пресс-центр Московской областной думы.

— Необходимо уточнить параметры документа, так как нужно учитывать поступления дополнительных доходов, а также перераспределить средства на мероприятия, проведение которых находится в приоритете, — объяснил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Таким образом, расходы будут увеличены на 53,1 миллиарда рублей, а доходная часть — на 38,1 миллиарда рублей. Власти области собираются направить денежные средства на строительство социальных объектов и дорог, завершение долгостроев и благоустройство дворов. В приоритете находится и сфера здравоохранения. Отдельный блок составляет финансирование мероприятий, относящихся к борьбе с распространением коронавируса, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Игоря Брынцалова, почти 5,7 миллиарда рублей будут направлены на выплаты медицинским работникам, ежедневно работающим в инфекционных отделениях. Средства индивидуальной защиты для них обойдутся еще в 35 миллионов рублей. А на закупку лекарств для пациентов, проходящих лечение на дому, власти выделят более 61 миллиона рублей.

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