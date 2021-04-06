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Назван срок завершения строительства тоннеля под платформой Поварово
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Назван срок завершения строительства тоннеля под платформой Поварово

Татьяна Плотникова

Транспорт

Строительство пешеходного тоннеля под железнодорожной платформой Поварово в Московской области по плану должно завершиться во втором квартале 2021 года. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора региона.

Тоннель длинной более 54 метров обеспечит сквозной проход пешеходов под первыми и вторыми главными железнодорожными путями, расположенными на станции Поварово.

В настоящее время строительные работы идут в соответствии с графиком, в них задействованы свыше 50 рабочих и пять единиц техники. На объекте ведутся работы по устройству экрана из стальных труб.

Инспекторы Главгосстройнадзора до 27 апреля проведут проверку хода строительства. В случае обнаружения каких-либо нарушений в отношении застройщика могут быть применены меры административного воздействия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что пассажиропоток на Московской железной дороге в марте увеличился на 7,7 процента.

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Московская областьстроительствожелезная дорога
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