Москвичей предупредили об изменении расписания электричек Рижского направления

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В апреле будет скорректирован график движения ряда поездов Рижского направления Московской железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК».

5-9 , 12-16 и 19-23 апреля скорректируют график движения на Рижском направлении, поскольку на участке «Румянцево – Холщевики» и станции Румянцево проведут капитальный ремонт пути.

В эти дни у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, часть составов будет курсировать по другим путям. Несколько электричек не будут останавливаться на станциях Малиновка, 141-й километр, 133-й километр, 73-й километр, Новоиерусалимская, Троицкая, 50-й километр, Миитовская.

Ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, некоторые будут выведены из расписания.

Пассажиров просят заранее планировать поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте ЦППК.

Ранее стало известно, что изменится расписание поездов МЖД-1 и Белорусского направления МЖД.

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