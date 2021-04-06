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Гатчина официально стала столицей Ленинградской области
Фото: Pixabay

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Елена Фролова

Общество

Город Гатчина получил официальный статус столицы Ленинградской области. На сайте регионального правительства опубликован закон, который вносит соответствующее изменение в устав области. Документ подписал губернатор Александр Дрозденко.

В областном законодательном акте указан лишь один пункт, гласящий, что высшие должностные органы государственной власти региона будут расположены не только в Северной столице, но и в Гатчине.

Переезд стартует уже в 2021 году. Первыми будут перемещены комитеты по культуре, туризму, делам молодежи, а также физкультуре и спорту. Помимо этого, переедет часть администрации губернатора и правительства Ленинградской области, отмечают «Невские новости».

Гатчину выбрали в качестве административного центра из-за ее близкого расположения к крупным населенным пунктам и автомобильным дорогам.

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