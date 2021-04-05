Новые автобусы будут курсировать по узким улицам Петербурга

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Вопрос ввода нового вида транспорта на улицах Санкт-Петербурга обсудили во время конференции председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова.

По его словам, город отличается своими узкими улочками. Там традиционно отмечается пониженный пассажиропоток. Поэтому в скором времени по ним начнут ездить новые автобусы, рассчитанные на 17 посадочных мест. Они также будут специально оборудованы для маломобильных граждан.

— Для узких улиц и тех маршрутов, где низкий пассажиропоток, мы закупили новые 17-местные автобусы, — сообщил Кирилл Поляков.

Он уточнил, что данный вид транспорта будет отличаться широкими дверями. Это сделает его удобным в использовании для граждан с ограниченными возможностями здоровья, отмечают «Невские новости».

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