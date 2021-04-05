Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новые автобусы будут курсировать по узким улицам Петербурга
Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Новые автобусы будут курсировать по узким улицам Петербурга

Елена Фролова

Транспорт

Вопрос ввода нового вида транспорта на улицах Санкт-Петербурга обсудили во время конференции председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова.

По его словам, город отличается своими узкими улочками. Там традиционно отмечается пониженный пассажиропоток. Поэтому в скором времени по ним начнут ездить новые автобусы, рассчитанные на 17 посадочных мест. Они также будут специально оборудованы для маломобильных граждан.

— Для узких улиц и тех маршрутов, где низкий пассажиропоток, мы закупили новые 17-местные автобусы, — сообщил Кирилл Поляков.

Он уточнил, что данный вид транспорта будет отличаться широкими дверями. Это сделает его удобным в использовании для граждан с ограниченными возможностями здоровья, отмечают «Невские новости».

Читайте также: Около 350 новых автобусов будут обслуживать пассажиров Санкт-Петербурга

транспортСанкт-Петербургавтобус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Все мнения
О проекте