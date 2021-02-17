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Около 350 новых автобусов будут обслуживать пассажиров Санкт-Петербурга
Фото: gov.spb.ru

Около 350 новых автобусов будут обслуживать пассажиров Санкт-Петербурга

Елена Фролова

Транспорт

Почти 350 автобусов разного класса закупило Санкт‑Петербургское государственное унитарное предприятие «Пассажиравтотранс». Об этом сообщают «Невские новости».

Это стало самым крупным обновлением автопарка за последние годы. По информации пресс-службы предприятия, некоторые партии пришли с задержкой. Во всех случаях были оштрафованы поставщики. В настоящее время большая часть новых автобусов уже поставлена на линии.

— Важно отметить, что на транспортном обслуживании нарушение сроков не отразилось и порученная городом работа была выполнена предприятием полностью, — подчеркнули на предприятии.

Ранее стало известно, что на дороги Северной столицы вышли 65 автобусов, которые работают на экологичном газомоторном топливе.

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