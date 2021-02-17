Около 350 новых автобусов будут обслуживать пассажиров Санкт-Петербурга

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Почти 350 автобусов разного класса закупило Санкт‑Петербургское государственное унитарное предприятие «Пассажиравтотранс». Об этом сообщают «Невские новости».

Это стало самым крупным обновлением автопарка за последние годы. По информации пресс-службы предприятия, некоторые партии пришли с задержкой. Во всех случаях были оштрафованы поставщики. В настоящее время большая часть новых автобусов уже поставлена на линии.

— Важно отметить, что на транспортном обслуживании нарушение сроков не отразилось и порученная городом работа была выполнена предприятием полностью, — подчеркнули на предприятии.

Ранее стало известно, что на дороги Северной столицы вышли 65 автобусов, которые работают на экологичном газомоторном топливе.

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