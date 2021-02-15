Столичные власти проведут обучение водителей коммерческих перевозчиков

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Водители коммерческих перевозчиков смогут повысить квалификацию и узнать стандарты профессиональной этики в общении с пассажирами в рамках специального обучения в столице. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что участников научат предотвращать опасные ситуации на дорогах, реагировать и действовать в условиях ЧП. Кроме того, водители познакомятся со стандартами профессиональной этики в общении с пассажирами. С февраля учеба начнется для сотрудников восьми перевозчиков.

На данный момент 2162 автобусов коммерческих перевозчиков перевозят свыше 500 тысяч пассажиров каждый день.

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