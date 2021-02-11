Компенсационные автобусы запустят 14 февраля на Киевском направлении МЖД

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Компенсационные автобусы пустят по Киевскому направлению Московской железной дороги в воскресенье, 14 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Отмечается, что часть рейсов 13 и 14 февраля будут изменены и выведены из расписания из-за железнодорожных работ. Для удобства пассажиров по направлению пустят компенсационные автобусы.

— 13 февраля с 22:50 до 9:50 14 февраля будут проводиться работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции «Толстопальцево» Киевского направления. В связи с этим у части поездов, следующих на участке «Солнечная» — «Апрелевка», изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, — говорится в сообщении.

Для проезда на автобусе необходимо будет предъявить билеты на пригородные поезда по выбранному маршруту, уточнили в пресс-службе. Время отправления и прибытия поездов может изменяться в зависимости от дорожной ситуации на Киевском шоссе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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