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Компенсационные автобусы запустят 14 февраля на Киевском направлении МЖД
Фото: Anton GERDO

Компенсационные автобусы запустят 14 февраля на Киевском направлении МЖД

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Компенсационные автобусы пустят по Киевскому направлению Московской железной дороги в воскресенье, 14 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Отмечается, что часть рейсов 13 и 14 февраля будут изменены и выведены из расписания из-за железнодорожных работ. Для удобства пассажиров по направлению пустят компенсационные автобусы.

— 13 февраля с 22:50 до 9:50 14 февраля будут проводиться работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции «Толстопальцево» Киевского направления. В связи с этим у части поездов, следующих на участке «Солнечная» — «Апрелевка», изменится время отправления и прибытия, некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, — говорится в сообщении.

Для проезда на автобусе необходимо будет предъявить билеты на пригородные поезда по выбранному маршруту, уточнили в пресс-службе. Время отправления и прибытия поездов может изменяться в зависимости от дорожной ситуации на Киевском шоссе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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