Более 200 тысяч рублей украли у москвича под предлогом оформления визы

Фото: Александр Казаков

У мужчины украли более 200 тысяч рублей под предлогом оформления визы в США. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 6 апреля.

Москвич получил сообщения от незнакомца в мессенджере WhatsApp. Неизвестный предложил ему оформить визу в США. Мужчина поверил собеседнику и передал ему 208 200 рублей, но не получил обещанную услугу.

Источник уточнил, что полиция уже задержала подозреваемого в преступлении молодого человека.

Читайте также: Охранник подложил в школу муляж опасного устройства и вызвал полицию в Москве