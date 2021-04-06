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Более 200 тысяч рублей украли у москвича под предлогом оформления визы
Фото: Александр Казаков

Более 200 тысяч рублей украли у москвича под предлогом оформления визы

Анастасия Волоснова

Происшествия

У мужчины украли более 200 тысяч рублей под предлогом оформления визы в США. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 6 апреля.

Москвич получил сообщения от незнакомца в мессенджере WhatsApp. Неизвестный предложил ему оформить визу в США. Мужчина поверил собеседнику и передал ему 208 200 рублей, но не получил обещанную услугу.

Источник уточнил, что полиция уже задержала подозреваемого в преступлении молодого человека.

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