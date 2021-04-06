Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россиянам рассказали об уникальных уголках РФ, которые понравятся туристам
Фото: pixabay.com

Россиянам рассказали об уникальных уголках РФ, которые понравятся туристам

Елена Фролова

Туризм

Спрос на курорты в России с начала запуска третьего этапа программы туристического кешбэка увеличился на 153 процента. Это на четыре раза больше, чем показатели 2019 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса Level.Travel. О том, какие направления стали наиболее востребованными у путешественников, а также, какие новые места в России станут для многих открытием во время отдыха, рассказал вице-президент и руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский.

Результаты исследования показали, что туры, которые были куплены по акции, составляют более 55 процентов в продажах российских курортов. По словам эксперта, программа туристического кешбэка работает по всем внутренним направлениям в стране. Однако она имеет ограничения. Например, арендовать номер или жилье можно не менее чем на двое суток. Кроме того, она действует до конца июня.

— Ее популярность увеличилась более чем в три раза относительно прошлых этапов. Путешественникам, которые захотели воспользоваться программой, должны поторопиться, так как акция подходит к завершению, — объяснил Илья Уманский.

По его словам, до сих пор самым популярным направлением у россиян остаются курорты черноморского побережья. При этом представитель АТОР подчеркнул, что скоро активное развитие получат и другие направления, которые имеют большой потенциал, отмечает Nation News.

Зафиксирован туристический трафик в новых направлениях. Как рассказал Илья Уманский, люди заинтересовались русским Севером — увеличился турпоток в Мурманскую область, Карелию, Калининград.

— Байкал, Хакасия — направления, которые были не на слуху, вдруг стали всплывать на туристической карте России и показывать неплохие показатели, — добавил эксперт.

По его мнению, большую популярность среди россиян получит экологический туризм. Помимо этого, он посоветовал туристам обратить внимание на традиционные направления: Санкт-Петербург, Мурманскауюобласть, Кольский полуостров.

Читайте также: Российские туристы заинтересовались программой кешбэка за поездки по стране

АТОРвнутренний туризмРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Все мнения
О проекте
Читайте нас в