Россиянам рассказали об уникальных уголках РФ, которые понравятся туристам

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Спрос на курорты в России с начала запуска третьего этапа программы туристического кешбэка увеличился на 153 процента. Это на четыре раза больше, чем показатели 2019 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса Level.Travel. О том, какие направления стали наиболее востребованными у путешественников, а также, какие новые места в России станут для многих открытием во время отдыха, рассказал вице-президент и руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский.

Результаты исследования показали, что туры, которые были куплены по акции, составляют более 55 процентов в продажах российских курортов. По словам эксперта, программа туристического кешбэка работает по всем внутренним направлениям в стране. Однако она имеет ограничения. Например, арендовать номер или жилье можно не менее чем на двое суток. Кроме того, она действует до конца июня.

— Ее популярность увеличилась более чем в три раза относительно прошлых этапов. Путешественникам, которые захотели воспользоваться программой, должны поторопиться, так как акция подходит к завершению, — объяснил Илья Уманский.

По его словам, до сих пор самым популярным направлением у россиян остаются курорты черноморского побережья. При этом представитель АТОР подчеркнул, что скоро активное развитие получат и другие направления, которые имеют большой потенциал, отмечает Nation News.

Зафиксирован туристический трафик в новых направлениях. Как рассказал Илья Уманский, люди заинтересовались русским Севером — увеличился турпоток в Мурманскую область, Карелию, Калининград.

— Байкал, Хакасия — направления, которые были не на слуху, вдруг стали всплывать на туристической карте России и показывать неплохие показатели, — добавил эксперт.

По его мнению, большую популярность среди россиян получит экологический туризм. Помимо этого, он посоветовал туристам обратить внимание на традиционные направления: Санкт-Петербург, Мурманскауюобласть, Кольский полуостров.

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