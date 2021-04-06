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Николай Дроздов рассказал, как выбил крокодилу 15 зубов
Фото: Скриншот видео «В мире животных»

Николай Дроздов рассказал, как выбил крокодилу 15 зубов

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущий Николай Дроздов, известный своей любовью к животным, признался, что однажды ему пришлось ради спасения жизни применить силу по отношению к крокодилу.

По словам Дроздова, дело было во время путешествия по Индии. Ради съемок ему нужно было расшевелить крокодилов, которые лежали неподвижно в маленьком озере. Получив от сотрудников питомника крыс для кормления, Дроздов начал кидать грызунов в водоем. Крокодилы тут же зашевелились и приплыли к берегу. Один из них стал угрожающе двигаться на ведущего и оператора, который снимал происходящее.

Ситуация не оставила Дроздову выбора. Ему пришлось схватиться за палку.

— Тут нельзя было медлить. Крокодил понял, что ничего хорошего нет, и пополз обратно. Думать о страхе было некогда. У него изо рта после моего удара посыпались искры. Это оказались зубы. Собрал 15 штук. У них зубы без корней. Через две недели новые вырастают, — рассказал телеведущий в эфире телепередачи «Судьба человека».

Напомним, Николай Дроздов вел передачу «В мире животных», которая выходила на экраны телевизоров с 1977 по 2018 годы. Он известен как защитник природы и животных, а также как общественный деятель.

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