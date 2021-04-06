Диетолог рассказала, что нужно делать для профилактики изжоги
Диетолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова сообщила, что избавиться от изнуряющей изжоги поможет отказ от некоторых продуктов. По ее словам, также не стоит принимать горизонтальное положение в течение трех-четырех часов после приема пищи.
— При этом важно также не есть те продукты, что причиняют дискомфорт. Как правило, жжение в пищеводе вызывают цитрусовые, болгарский перец, помидоры, шоколад, кофе, мята и ментол, — объяснила Наталья Нефедова.
Она также уточнила, что в каждом конкретном случае все индивидуально, отмечает Nation News. Диетолог посоветовала тем, кто чувствует, что изжогу у них вызывает какой-то другой продукт, не вошедший в перечисленный список, следует исключить его из рациона.
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