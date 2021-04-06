Диетолог рассказала, что нужно делать для профилактики изжоги

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Диетолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова сообщила, что избавиться от изнуряющей изжоги поможет отказ от некоторых продуктов. По ее словам, также не стоит принимать горизонтальное положение в течение трех-четырех часов после приема пищи.

— При этом важно также не есть те продукты, что причиняют дискомфорт. Как правило, жжение в пищеводе вызывают цитрусовые, болгарский перец, помидоры, шоколад, кофе, мята и ментол, — объяснила Наталья Нефедова.

Она также уточнила, что в каждом конкретном случае все индивидуально, отмечает Nation News. Диетолог посоветовала тем, кто чувствует, что изжогу у них вызывает какой-то другой продукт, не вошедший в перечисленный список, следует исключить его из рациона.

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