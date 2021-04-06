Участок бокового проезда Улицы 1905 года станет односторонним

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица 1905 года, 23 Карта всех событий

С 20 апреля участок бокового проезда Улицы 1905 года в районе дома 23 станет односторонним. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что на этом участке автомобили создают помехи при встречном разъезде, потому что ширина составляет всего 5,6 метра. Для сохранения парковочных мест и безопасности движения было принято решение сделать данный участок односторонним.

За счет данных мер для жителей упорядочится парковка для 12 автомобилей. Перепробеги составят не более 250 метров. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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