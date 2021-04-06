Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый режим работы выделенных полос в Москве позволил снизить количество ДТП с автобусами
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Новый режим работы выделенных полос в Москве позволил снизить количество ДТП с автобусами

Иван Юминов

Город

Столичные водители за первые месяцы 2021 года стали на 26 процентов реже получать штрафы за проезд по выделенным полосам. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 апреля.

— Все благодаря новому режиму работы выделенных полос. Теперь они предназначены только для городского транспорта, экстренных и коммунальных служб, такси и велосипедов 24/7, — говорится в сообщении.

При этом количество столкновений с автобусами снизилось на 57 процентов, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о старте сезона велопроката в Москве.

Читайте также: Правильная работа кнутом. Почему в Москве дорожает парковка

штрафы водителямДепартамент транспорта Москвывыделенная полоса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Все мнения
О проекте
Читайте нас в