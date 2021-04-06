Новый режим работы выделенных полос в Москве позволил снизить количество ДТП с автобусами

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Столичные водители за первые месяцы 2021 года стали на 26 процентов реже получать штрафы за проезд по выделенным полосам. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 апреля.

— Все благодаря новому режиму работы выделенных полос. Теперь они предназначены только для городского транспорта, экстренных и коммунальных служб, такси и велосипедов 24/7, — говорится в сообщении.

При этом количество столкновений с автобусами снизилось на 57 процентов, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о старте сезона велопроката в Москве.

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