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Правильная работа кнутом. Почему в Москве дорожает парковка
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Правильная работа кнутом. Почему в Москве дорожает парковка

Ростислав Зубков

Транспорт

Подорожание столичного паркинга — это неприятная, но закономерная и вынужденная мера. Такое мнение выразили опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты. Они объяснили, почему власти не могут не поднимать тарифы.

Дептранс Москвы ранее объявил о введении новых мест платных парковок и изменении тарифного регулирования. Согласно интерактивной карте ведомства, подорожали десять процентов платных машино-мест (речь идет о почти 200 улицах города, включая те, что ближе к центру). В департаменте заявили, что такие меры принимаются из-за критической нагрузки на ряд машино-мест.

Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что решать проблему с загруженностью парковок через повышение их стоимости нельзя. По его мнению, вопрос должен быть не в цене машино-места, а в их количестве.

— Скажу каламбурно — нам нужно искать место для новых парковочных мест. Кнутом тут работать нельзя, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Он обратил внимание на то, что всякий раз самому обычному водителю бывает трудно припарковаться в Москве, особенно ближе к центру. Из-за отсутствия доступного места автовладелец вынужден тратить свое время на поиски свободного пространства. Подобное «курсирование», по словам Славнова, создает пробки.

— Более того, я не могу остановиться и подождать, пока место станет вакантным, так как рискую получить штраф, — уточнил эксперт.

Он также выразил мнение, что тарифы продолжат подниматься из года в год.

Правильная работа кнутом. Почему в Москве дорожает парковкаФото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В свою очередь старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ГУ ВШЭ Екатерина Решетова назвала решение властей закономерным и обоснованным.

— С точки зрения регулирования тарифов, подъем стоимости парковок — это правильная вещь. Тарифы увеличиваются так, чтобы 15–20 процентов мест были свободны для желающих. Спрос рождает предложение, — пояснила эксперт.

На вопрос, почему власти не создадут больше парковок, Решетова ответила, что это «не везде возможно», особенно если принимать во внимание ситуацию с загруженностью центра мегаполиса. По мнению собеседницы «ВМ», город идет к тому, чтобы быть удобным не только для водителей, но и для пешеходов, а для этого приходится учитывать интересы обеих категорий граждан.

— Понятно, что мне как пешеходу нравятся широкие тротуары и парковки с одной стороны, но как автомобилист я хочу в любое место приехать и спокойно там оставить машину да подешевле, — сказала специалист.

Она сочла процесс повышения тарифов неприятным, но приемлемым, поскольку люди привыкли к стоимости паркинга и, самое главное, приспособились им пользоваться.

— Город решает тарифную политику исходя из того, как отреагирует пользователь, — заключила Решетова.

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