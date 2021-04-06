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Безопасный и востребованный вид транспорта: сезон велопроката стартовал в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Безопасный и востребованный вид транспорта: сезон велопроката стартовал в Москве

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Городской велопрокат открылся в столице во вторник, 6 апреля, что является рекордно ранним сроком. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Год пандемии показал, велосипеды — один из самых безопасных и востребованных видов транспорта. Причем почти во всех городах — от Лондона и Монреаля до Мадрида и Шанхая. С помощью городского сервиса в 2020 году жители совершили 5,7 миллиона поездок — это рекорд, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

В этом году появится 1000 новых велосипедов, половина из которых — электрические. Также на карте появятся 67 новых станций проката. В районах Марьино, Академический, Отрадное и Строгино сделают до 100 километров временных велополос, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Безопасный и востребованный вид транспорта: сезон велопроката стартовал в МосквеФото: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее москвичам напомнили о правилах перевозки велосипеда в транспорте.

Читайте также: «Как хорошая обувь»: москвичам рассказали, как выбрать велосипед и не прогадать

велопрокатМаксим Ликсутоввелосипед
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