ЦППК перечислила необычные вещи, оставленные пассажирами в электричках

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) оставили в электричках почти 100 пакетов и сумок с начала 2021 года. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Отмечается, что среди забытых вещей были обнаружены интересные предметы. Например, 8 марта мужчина забыл в поезде букет роз. Чтобы не портить праздник своей девушке, он заказал такси и отправился на конечную станцию, где и забрал букет.

Также в одной из забытых коробок был найден новый монитор от компьютера. В марте байкер забыл в электричке эксклюзивную мотоэкипировку.

ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам. В случае их утери необходимо обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда, сообщает ТАСС.

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