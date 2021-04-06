«Я стыжусь»: Регина Тодоренко рассказала об отношении к себе

Фото: instagram/reginatodorenko

Российская телеведущая Регина Тодоренко решила поделиться с поклонниками мыслями об отношении к себе и своему телу. Оказывается звезда долгое время стыдилась своей внешности.

— «Я стыжусь своего тела...». Так часто слышу эту фразу от девчонок на десять лет младше. И я когда-то стыдилась своего тела из-за скромной груди, пигментаций на теле, неправильного прикуса, — призналась Тодоренко.

По словам телеведущей, ей казалось, что она выглядит не по стандартам общепринятой красоты. Однако мир изменился, и звезда оказалась благодарна появлению движения бодипозитив.

— Но любовь к себе - для меня больше, чем просто принятие себя такой, какая есть. Скорее наоборот - это возможность заниматься своим телом, это уход за собой, — добавила Регина.

Поклонники решили поддержать своего кумира.

«Пусть подростки комплексуют, а мы в таком прекрасном возрасте, когда мы — само совершенство!»; «Регина, вы красотка»; «Вам так идет новый образ»; «Ваши выходы в купальниках были прекрасны!», — написали фолловеры в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Тодоренко.

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