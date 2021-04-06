Минобороны РФ заявило о начале проверки боевой готовности армии

Фото: Минобороны РФ

Россия приступила к контрольным проверкам боевой готовности Вооруженных сил. Об этом 6 апреля сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На селекторном совещании в Национальном центре управления обороной министр объявил, что войска уже вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

Всего в апреле военные примут участие более чем в четырех тысячах учений разного характера. В это число войдут 812 двусторонних проверок армии, будет задействован 101 полигон и 520 объектов учебно-материальной базы.

Учения пройдут во всех военных округах, на Северном флоте, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и на Камчатке.

Проверка задействует все виды войск Вооруженных сил России.

В Восточном военном округе боеготовность армии будет проверять комиссия Генштаба. Основные учебно-боевые действия пройдут на полигоне Цугол в Забайкальском крае и на полигоне Сергеевский в Приморье. Во всех остальных округах проверка пройдет под руководством командующих соответствующих войск, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Песков заявил, что вступление Украины в НАТО только усугубит кризис в Донбассе