Три жилых дома ввели в эксплуатацию на территории бывшей промзоны в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Тагильская улица, вл4 Карта всех событий

На территории бывшей промзоны «Калошино» в Метрогородке ввели в эксплуатацию три жилых дома на 690 квартир. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Дома расположены по адресу улица Тагильская, владение 4. Они входят в состав жилого комплекса «Сиреневый парк». Общая площадь домов составляет 58 353 квадратных метра. Объект состоит из трех корпусов, соединенных общим стилобатом (стилобат — верхняя плоскость объемного цоколя, на которой водружали стены, колонны, пилоны античных построек — прим. «ВМ») с подземной автостоянкой на 192 машино-места.

После получения разрешения на ввод в эксплуатацию застройщик начнет передавать дольщикам ключи от приобретенных квартир, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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