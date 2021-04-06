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Оперштаб оценил возможность прививать мигрантов от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Оперштаб оценил возможность прививать мигрантов от COVID-19

Полина Долганова

Общество

На сегодняшний день в России вакцинируют от коронавирусной инфекции исключительно граждан страны. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в оперативном штабе РФ.

— В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации, — заявили в штабе в ответ на вопрос РИА Новости о возможности обязать работодателей прививать от COVID-19 мигрантов, задействованных в работе.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о постепенном снижении заболеваемости COVID-19 в Москве. На данный момент показатель стабильно снижается на 1–3 процента в неделю.

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