Песков ответил на вопрос о наличии у президента антител к коронавирусу

Фото: Администрация президента РФ

Говорить о наличии антител к коронавирусу у президента РФ Владимира Путина преждевременно, так как прививочный цикл пока не окончен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 6 апреля.

Ранее стало известно о том, что российский президент сделал прививку от COVID-19. Ему предстоит еще одна доза вакцины, пока он чувствует себя хорошо. Сам процесс вакцинации, как и название препарата, опубликованы не были.

— Пока еще прививочный цикл не завершен. Вы знаете, что президенту введен первый компонент прививки, поэтому об этом пока говорить преждевременно, — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Дмитрий Песков на вопрос, привилась ли бывшая супруга Владимира Путина Людмила, ответил, что не обладает такой информацией, сообщает РИА Новости.

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