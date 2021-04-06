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«Просто божественно»: Ирина Шейк порадовала поклонников откровенной фотосессией
@irinashayk / Фотография из официального аккаунты Ирины Шейк в Instagram

«Просто божественно»: Ирина Шейк порадовала поклонников откровенной фотосессией

Никита Абрамов

Звезды

Модель Ирина Шейк порадовала своих поклонников откровенной фотосессией. Несколько снимков с процесса съемок она опубликовала в своем микроблоге.

На снимках 35-летняя модель позирует возле зеркала в облегающем прозрачном комбинезоне с длинными рукавами, которые заканчиваются перчатками. Черные линии на костюме, выполненные принтом, создают иллюзию нижнего белья.

Чулки, надетые поверх туфель с острым каблуком, и защитная маска дополняют образ Ирины.

Подписчики остались в восторге от публикации модели.

«Ты выглядишь великолепно!»; «Ты меня мотивируешь»; «Просто божественно»; «Красивая женщина», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Ирины Шейк.

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откровенные фотомодельИрина Шейк
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