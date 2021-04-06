Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Подмосковье

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Центр амбулаторной онкологической помощи пациентам открылся в Люберецкой областной больнице. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что медицинское учреждение будет обслуживать пациентов из таких округов, как Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино. В центре имеются все виды эндоскопических, ультразвуковых исследований, компьютерная и магнитно-резонансная томография, рентгенографические исследования, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрия Семенцова, центр позволит сделать помощь онкологическим больным доступной и своевременной более чем для 450 тысяч человек.

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