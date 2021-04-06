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Бари Алибасов — младший хочет снять фильм по воспоминаниям отца
Фото: instagram.com/barialibasovjr

Бари Алибасов — младший хочет снять фильм по воспоминаниям отца

Никита Абрамов

Звезды

Бари Алибасов — младший, сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, планирует снять фильм по воспоминаниям своего отца. Положение усугубляет болезнь известного продюсера.

— Сейчас мы собираемся делать многосерийный фильм об истории шоу-бизнеса. Очень важно для меня сделать этот фильм, пока папа помнит все до 2005 года. Каждый месяц у папы теряется год памяти из прошлого, — рассказал Алибасов-младший.

По его словам, картина расскажет про период становления советского шоу-бизнеса до появления группы «На-На». Сын продюсера считает, что именно его отец создал первую рок-группу в СССР, пишет ФАН.

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Бари АлибасовБари Алибасов — младшийФильм
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