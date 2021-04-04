«Полная семья»: Бари Алибасов вновь живет со своей бывшей женой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продюсер Бари Алибасов вновь живет со своей бывшей женой Еленой Уронич. Об этом рассказал сын шоумена Алибасов-младший.

По его словам, пара вновь воссоединилась и ведет счастливую совместную жизнь в Калининграде. Сын Алибасова и Уронич рад за родителей: видеть их снова вместе — его давняя мечта.

— Мама не просто уже ухаживает за папой, у них взаимные чувства. У нас снова полная семья, — приводит слова наследника пары Starhit.

Однако официально Бари Алибасов все еще числится мужем Лидии Федосеевой-Шукшиной. Последняя живет в Москве и не хочет давать эпатажному продюсеру согласие на развод. Нарушит ли подобное положение вещей «калининградскую» идиллию Алибасова, пока неизвестно.

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