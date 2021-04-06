Пашинян планирует обсудить с Путиным вопросы военно-технического сотрудничества

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Премьер–министр Армении Никол Пашинян планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы военно–технического сотрудничества на переговорах в Москве.

— В повестке дня встречи с президентом Российской Федерации будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере, — заявил государственный деятель в разговоре с РИА Новости.

Напомним, в конце февраля 2021 года Пашинян заявил, что намерен укреплять сотрудничество с Россией в сфере безопасности. Он объявил о начале формирования возглавляемой министром обороны рабочей группы, в чьи задачи будет входить разработка дорожной карты реформирования вооруженных сил. По его словам, в этом вопросе Армения намерена установить тесное сотрудничество с главным партнером в сфере безопасности — с Российской Федерацией.

На мартовской встрече с жителями Армавирской области политик предложил обдумать усиление Объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Армении.

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