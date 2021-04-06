Снижение уровня безработицы ожидается в России в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рост ВВП в России на 3,8 процента в 2021 и 2022 годах, пересмотрев в лучшую сторону оценку экономического развития страны. Об этом сообщается в докладе организации о перспективах развития мировой экономики.

Согласно докладу, фонд на 0,8 процента улучшил свой январский прогноз в отношении экономической ситуации в России в 2021 году, однако ухудшил на 0,1 процента прогноз на 2022 год.

Специалисты МВФ также улучшили оценку спада экономики в РФ в прошлом году с 3,6 процента до 3,1.

Кроме того, из документа следует, что инфляция в России за год в среднем составит 4,5 процента. В 2022 году этот показатель будет равен примерно 3,4 процента, то есть таким же, как и в 2020 году.

Из доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка следует, что специалисты прогнозируют снижение уровня безработицы в стране до 5,4 процента в 2021 году против 5,8 процента в 2020. Более того, в 2022 уровень безработицы в России предположительно опустится до пяти процентов.

— В 2021 году произойдет некоторая степень [бюджетной] консолидации в связи с экономическим восстановлением, и дефицит, вероятно, вернется к предельному показателю бюджетного правила в 2022 году, — отмечают авторы доклада, представленного в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

По мнению экспертов фонда, налогово-бюджетная политика в России в 2020 году была «антициклической», сообщает ТАСС.

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